A Salerno XX Raduno nazionale della famiglia marinara italiana

L’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia), con il supporto della Marina Militare, della Regione Campania e del Comune di Salerno, ha organizzato il XX Raduno nazionale della “famiglia marinara italiana” dal 23 al 29 settembre a Salerno. Domenica 29, più di diecimila soci, studenti degli istituti nautici italiani, reparti in armi della Marina e di altre forze armate ed enti dello Stato che operano in mare, sfileranno sul lungomare partendo da piazza della Concordia. Il raduno nazionale prevede una serie di concerti, convegni, concorsi, manifestazioni di protezione civile a carattere marinaresco a partire da martedì 24. La Marina Militare aprirà alla popolazione alcune unità navali di ultima generazione e cis sarà anche la presenza della nave scuola “Amerigo Vespucci”. Per l’occasione verranno allestite una mostra storica, una mostra del trentennale della Componente aerotattica imbarcata e una mostra di pittori di Marina a Palazzo Fruscione. Alla Stazione Marittima verrà allestito un info desk e un’esposizione di modellini navali, dal simulatore della plancia di nave Bergamini al simulatore di barca a vela, mentre a piazza Sedile di Porta Nuova ci sarà il Centro mobile informativo della Marina Militare.