A Salerno la prima edizione di HospitalitySud

Salerno – Sono già oltre 1.200 i visitatori che si sono registrati online per partecipare alla prima edizione di HospitalitySud, il Salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero in programma mercoledì 21 e giovedì 22 marzo a Salerno presso la prestigiosa location della Stazione Marittima di Zaha Hadid. 30.000 visite al sito in soli 3 mesi confermano l’intuizione dell’evento: un’opportunità unica per gli operatori Ho.Re.Ca. del Centro Sud Italia che, grazie all’appuntamento, potranno approcciarsi da vicino con le più importanti aziende che si occupano di forniture e servizi dedicati al mondo dell’ospitalità. Nel corso della due giorni, 72 Espositori provenienti da 8 Regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, Veneto) presenteranno le loro proposte in 46 diversi settori merceologici, dall’abbigliamento professionale agli articoli cortesia, dalla consulenza strategica alla brand reputation, dal design e complementi d’arredo al food & beverage, dai servizi finanziari e assicurativi alle tecnologie hardware e software di gestione. 70 i relatori previsti in oltre 40 appuntamenti, tra seminari di aggiornamento e di formazione e incontri professionali su tematiche attualissime a cui i visitatori avranno completo accesso gratuito, così come per il Salone Espositivo. Saranno presenti le principali realtà del web quali Tripadvisor e le OLTA On Line Travel Agencies Airbnb, Expedia, HomeAway; main partner dell’evento sono le aziende protagoniste delle consulenze alberghiere, del vetro, della croissanterie e del pomodoro San Marzano: Blastness, Palumbo Glass, Sammontana, Solania. Gli Ordini Professionali di Architetti, Commercialisti e Ingegneri della Provincia di Salerno terranno seminari di aggiornamento per i propri iscritti con il rilascio di crediti formativi.