A Salerno il convegno “Il Paese in sicurezza. Le istituzioni e le professioni”

La sicurezza e gli interventi di mitigazione del rischio, in tutte le sue forme, rappresentano un tema strategico nel più complesso scenario delle politiche di sviluppo e gestione del Paese. Gli interventi per la prevenzione del rischio dipendono sempre più da strutture e reti in cui operano i professionisti dell’area tecnica per i quali la “manutenzione delle competenze” in tale ambito assume ormai particolare rilievo. Per approfondire questi temi, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha organizzato il convegno “Il Paese in sicurezza. Le istituzioni e le professioni”, in programma a Salerno venerdì 14 febbraio, presso il Grand Hotel Salerno, Lungomare Clemente Tafuri 1. Il convegno si pone l’obiettivo di fare il punto sui percorsi formativi, sulle politiche e sugli strumenti che hanno un impatto diretto in materia di protezione e mitigazione del rischio. Il vasto sistema composto dagli Ordini degli Ingegneri, naturalmente, deve essere in grado di accompagnare, con servizi a sostegno dei propri iscritti, questa continua evoluzione del percorso professionale, in molteplici ambiti, incluso quello della gestione della sicurezza e delle situazioni di emergenza. Per tali motivi la sessione pomeridiana dell’evento sarà dedicata ad un insieme di iniziative e di servizi messi in campo dal Cni in collaborazione con altre strutture e Istituzioni. I lavori moderati dal giornalista Rai Gianluca Semprini, dopo i saluti istituzionali di rito, si svilupperanno attraverso un primo modulo dedicato al tema della mitigazione dei rischi e la gestione delle emergenze. Interverranno: Angelo Borrelli (Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Croccolo (direzione Agenzia Nazionale Sicurezza Stradale e Ferroviaria), Fabrizio Curcio (Capo Dipartimento Casa Italia), Fabio Dattilo (Capo VV.F.), Massimo Sessa (Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici), Salvatore Margiotta (Sottosegretario al Ministero Infrastrutture e Trasporti) e il Ministro della Salute Roberto Speranza, cui saranno affidate le conclusioni. Nel pomeriggio si svolgerà il secondo modulo, introdotto da Armando Zambrano, presidente del Cni, sarà dedicato al ruolo delle professioni nella messa in sicurezza del Paese. Interverranno numerosi esponenti del mondo delle professioni. In rappresentanza della Regione Campania sarà presente Fulvio Bonavitacola, vicepresidente ed assessore all’Ambiente. Sarà possibile seguire il convegno in streaming presso gli Ordini territoriali che ne faranno richiesta.