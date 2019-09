A Sala Consilina (SA) i corsi per contrastare la dispersione scolastica

Una misura di contrasto alla dispersione scolastica è messa in campo da Socrates, Scuola di Formazione Professionale, e dall’assessorato al Lavoro ed alla Formazione Regione Campania. I “Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale”, gratuiti, sono organizzati dalla Scuola Socrates, soggetto capofila, sono rivolti a residenti in Campania, minorenni di età compresa tra i 14 ed i 18 anni (non compiuti). La durata è di 3 anni e sono finalizzati al conseguimento della qualifica professionale. Il progetto ha destato da subito il favore e l’interesse dell’assessore regionale alle Pari Opporunità, Formazione e Giovani, Chiara Marciani che ne segue gli sviluppi e prevede una visita in loco per verificare i l’andamento e gli effetti dell’importante misura. Nello specifico i requisiti sono: giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti alla data di avvio del percorso formativo; devono aver terminato il primo ciclo di istruzione, ma non hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione; essere in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) oppure, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009 e devono essere persone che devono assolvere all’obbligo della formazione scolastica. I corsi possono essere frequentati da allievi stranieri o da minori, che, se in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia, che dovranno produrre, in originale o in copia autentica, accompagnato da traduzione in lingua italiana. L’iniziativa è finanziata anche dai partners Europe Life, Pform, Istituto “Pomponio Leto” di Teggiano, Cna di Salerno, ceramiche vietresi, Tertium Millenium di Teggiano e Cancellaro Marmi di Padula. Per dispersione scolastica si intende corsi rivolti a ragazzi che hanno abbandonato la scuola o che in alternativa alla scuola scelgono la formazione professionale