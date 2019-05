A Rino Genovese il Premio Giornalistico “Orchidea d’Argento”

Sassano (SA) – Al giornalista di Rai 3 Rino Genovese il Premio Giornalistico “Orchidea d’Argento”, giunto quest’anno alla IX edizione. Rino Genovese, giornalista della RAI, nato in Irpinia a Sant’Angelo dè Lombardi è il protagonista del programma televisivo, tra i migliori nel panorama dell’etere, il “Tg itinerante” che va in onda il sabato, su Rai3 Regione Campania, il telegiornale regionale. Grande professionista con passione e professionalità, Genovese anima un prezioso cammeo televisivo, dove spesso i temi riguardanti le terre e la gente del sud fanno da protagonisti. Rino Genovese dunque il migliore ambasciatore della nostra bella Campania. A Sassano oggi anche il corso di formazione per giornalisti: “Il giornalismo ambientale. Raccontare un territorio e corretta informazione” organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Campania presso il Cine Teatro “Totò”, in collaborazione con l’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano e con il Comune di Sassano. Presenti al tavolo dei relatori il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino, il giornalista Eduardo Scotti, la giornalista di Sky TG 24 Tonia Cartolano e il giornalista RAI Rino Genovese. Ha coordinato i lavori il presidente dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, Rocco Colombo. I lavori del Premio Giornalistico “Orchidea d’Argento”, sono stati coordinati dal Consigliere Segretario dell’Associazione Giornalisti Amici Vallo di Diano, Pietro Cusati.