A Pisciotta tornano “I concerti del lunedì”

Tornano, a gran richiesta, “I concerti del lunedì”, la kermesse musicale più attesa dell’estate cilentana. Il cartellone 2019 della manifestazione sarà presentato il prossimo 21 giugno – giornata della Festa Europea della Musica – a Marina di Pisciotta, presso il sagrato della chiesa di S. Maria di Portosalvo, a partire dalle ore 19. La manifestazione – dedicata alla musica classica, jazz e d’autore – organizzata dal Comune di Pisciotta (Sa), Assessorato al Turismo, con la direzione artistica del Maestro Mauro Navarra, quest’anno giunge alla sua XVII edizione. Grande è quindi l’attesa dell’ormai affezionato pubblico. A fare gli onori di casa il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, coadiuvato dalla consigliera delegata al Turismo, Paola Cappuccio. Padrino della serata ed ospite d’eccezione sarà il celebre attore e regista Michele Placido. Sono inoltre previsti interventi di personalità della cultura e del panorama artistico. Ai presenti saranno svelati in anteprima i nomi dei solisti e delle formazioni che si esibiranno ogni lunedì a partire dal 1 luglio e fino al 5 agosto 2019 nel meraviglioso centro storico di Pisciotta, nella suggestiva Piazzetta Pagano. La manifestazione – realizzata con il contributo del Comune di Pisciotta e della Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014/2020 – divenuta dalla scorsa stagione un festival per il carattere sempre più internazionale e di grande rilevanza raggiunto nel corso degli anni, ospiterà nei primi sei appuntamenti, artisti di levatura nazionale e internazionale offrendo una varietà di programmi ricchi e di grande presa sul pubblico. In occasione della presentazione del cartellone 2019 ci sarà l’anteprima nazionale dello spettacolo “Un tango para Maria”, concerto narrato, ispirato all’opera di Astor Piazzolla “Maria de Buenos Aires”, allestito dalla società di produzioni teatrale Machina s.r.l.

Lo spettacolo, con l’egida de “I Concerti del Lunedì”, sarà rappresentato in versione integrale nella cittadina cilentana lunedì 29 luglio. In scena con Michele Placido il canteur argentino Diego Moreno, il mezzo soprano Alina di Polito, il corpo di ballo del coreografo argentino Mariano Palazon e le orchestrazioni de i Diesis Ensemble, band d’eccezione composta dai Maestri: Francesco Citera (bandoneon/fisarmonica), Alex Marino (violino), Massimo Capocotta (pianoforte), Raffaele Cardone (chitarra), Luigi Lamberti (contrabbasso). Questa produzione rappresenterà, in importanti palcoscenici nazionali ed internazionali, il “Festival Concerti del Lunedì”, a riconferma di tutte le sue caratteristiche fondanti in fatto di qualità e varietà dell’offerta musicale, che si unisce alla conoscenza e riscoperta di Pisciotta, fiore all’occhiello del Cilento, nonché una delle località dove grazie alle presenze legate al turismo culturale si colloca fra i luoghi più belli del Mezzogiorno d’Italia. Un progetto che unisce turismo e cultura, nell’ambito di una valorizzazione territoriale sempre più attenta all’offerta integrata legata alla musica, con il coinvolgimento di target raffinati e popolari e, non da ultimo, momento di incontro e occasione di crescita per professionisti del territorio con colleghi di grande esperienza e levatura internazionale.