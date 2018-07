A Pignola (PZ) l’incontro “Pesca alla mosca”

Martedì 31 luglio, alle ore 15.00, presso l’azienda Alsia di Pantano di Pignola, ci sarà un incontro tecnico dal titolo “Pesca alla mosca”. L’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) propongono un programma di #attivitàformative rivolto a imprenditori, tecnici, agricoltori, pescatori e aspiranti tali, nell’ambito della #formazione continua e dell’aggiornamento permanente delle competenze professionali agro-zootecniche e biologiche sulla pesca e l’acquacoltura. Le tematiche e i programmi delle iniziative tese a sviluppare il comparto della pesca nelle aree interne della Regione Basilicata sono continuamente oggetto di progettazione condivisa fra i tecnici Alsia e i componenti della sezione lucana della #Fipsas, allo scopo di venire incontro al continuo divenire delle esigenze reali del territorio, di Regione Basilicata. Con tale intento l’Alsia, e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas) organizzano un incontro teorico pratico di pesca ricreativa/sportiva, nelle acque del laghetto dell’Azienda Alsia Pantano a Pignola, con la “mosca” secondo il metodo catch and release (cattura e rilascio), per la capillare e trasparente diffusione di iniziative volte a diffondere l’attività di pesca sportiva e ricreativa, nelle aziende agricole lucane. Nessun pesce prelevato e catturato sarà ucciso, bensì successivamente rilasciato in acqua, una modalità di pesca di filosofia anglosassone molto diffusa nel territorio nazionale. La pesca sportiva con metodo No-Kill prevede, infatti, la cattura e il rilascio del pescato vivo nuovamente in acqua. Questo sport all’aria aperta, capace di creare occasioni di sviluppo economico-turistico attirando in Basilicata sempre più praticanti di una pesca sana e corretta e diffondendo al contempo la cultura del rispetto degli animali, necessari all’equilibrio, e dell’ambiente, sviluppando la multifunzionalità delle attività nelle aziende agricole. Nel corso di questo primo incontro, esperti della Fipsas e dell’Alsia Pantano di Pignola coinvolgendo non solo operatori del settore agricolo o pescatori, ma anche semplici cittadini, illustreranno le diverse caratteristiche morfologiche delle principali specie ittiche dei nostri fiumi, con un’attenzione a quelle specie allevabili nei laghetti presenti nelle aziende agricole, atte all’esercizio della pesca ricreativa o sportiva.