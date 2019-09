A Piaggine (SA) l’evento dedicato alla presenza dell’aquila reale sul Monte Cervati

Si intitola “L’Aquila e il Cacciatore” il documentario che sarà proiettato nell’ambito dell’incontro Medimont Parks, ospitato dal Cai Montano Antilia nel Cilento dal 26 al 29 settembre, un evento nel corso del quale verranno anche presentati i risultati del monitoraggio effettuato quest’anno per accertare la presenza nidificante dell’aquila reale sul Monte Cervati. Il documentario presenta le testimonianze legate alla cattura e successiva liberazione a Piaggine nel 1971 di un esemplare di aquila reale. “Abbiamo pensato di organizzare questo evento – dichiarano i promotori dell’iniziativa – per sottolineare l’affascinante legame di rispetto e libertà esistente, da anni, tra la comunità di Piaggine e l’aquila reale. Nel 1971, infatti, un esemplare del maestoso rapace fu catturato per sbaglio in una trappola per lupi e dopo qualche mese fu liberato. In quell’occasione la popolazione dimostrò concretamente quanto rispetto ci fosse tra Piaggine e il Cervati, tra l’uomo e l’animale. Arrivarono offerte per acquistare il maestoso rapace, qualcuno propose di tenerlo in gabbia per farlo divenire un’attrazione turistica ma la comunità locale, rinunciando al denaro e alla fama, scelse di liberare l’aquila Gigina”. Il progetto di monitoraggio ha visto un gruppo di ornitologi, coordinati dall’Istituto di Gestione della Fauna monitorare la coppia di Aquile reali presente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I ricercatori hanno seguito la nidificazione di questa coppia, fino a quando quest’anno è stata confermata la nascita e il successivo involo di una giovane aquila. Contemporaneamente sono state raccolte le testimonianze legate alla vicenda del 1971 ed è stato dunque realizzato un documentario incentrato sulla preziosa e delicata presenza di questo animale nel nostro territorio. Dopo la presentazione dei risultati scientifici del monitoraggio e la proiezione del documentario “L’Aquila e il Cacciatore” è prevista una passeggiata nel centro storico di Piaggine alla scoperta dei luoghi dell’aquila.