A Palinuro (SA) la rassegna “Cilento arte e sapori”

Esistono, in Cilento, tante mani sapienti in grado di confezionare meraviglie e partorire cose buonissime. L’associazione ‘B&B Palinuro di qualità’ ha deciso di chiamare al raduno le eccellenze del territorio e di mostrare a tutti cosa vale davvero la pena conoscere. Sabato 8 giugno, sabato, infatti, via Indipendenza e piazza Virgilio di Palinuro, ci sarà una mostra a cielo aperto, in cui gli esercenti disponibili stabiliranno un contatto più profondo e umano per trasmettere i valori della cultura locale, facendo aumentare il legame che gli ospiti hanno con il territorio. L’evento “Cilento arte e sapori”, aprirà al pubblico alle ore 20.00. Le aziende agricole, i piccoli laboratori di prodotti tipici e di artigianato, saranno disposti in vari stand lungo l’isola pedonale di Palinuro per esporre i propri prodotti e farli degustare ai presenti. Tra uno stand e l’altro si esibiranno gli artisti di strada che, con i propri spettacoli, creeranno intrattenimento per l’intera serata, insieme al gruppo musicale ‘Vibrazione Positiva’ che si esibirá in piazza Virgilio. «E’ il primo tassello di un ampio progetto di destagionalizzazione al quale noi come associazione crediamo molto – afferma Jasmine Fedullo, presidente -. Abbiamo pensato di partire dal basso, con un evento che apra le porte della nuova stagione estiva. Al centro della manifestazione c’è senza dubbio il nostro territorio che vogliamo cominciare ad osservare anche sotto un altro punto di vista: quello dell’enogastronomia e dell’artigianato. Puntiamo a far crescere serate come questa e trasformarle in appuntamenti fissi ogni anno». L’associazione “B&B Palinuro di qualità” conta ad oggi una quarantina di strutture associate in tutto il comune di Centola, ed il suo principale scopo sociale è di soddisfare le aspettative che il turista ha sia dal B&B, sia dal territorio, offrendo un’ospitalità completa e degna di una rinomata meta turistica quale è Palinuro.