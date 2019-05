A Paestum un premio per il “turismo delle radici”

A Paestum, in provincia di Salerno, l’Associazione Mezzogiorno Futuro ha premiato il primo cittadino di Giovinazzo, Tommaso Depalma, come “Sindaco virtuoso nel turismo di ritorno”. Presieduta da Salvo Iavarone, l’Asmef è da sempre impegnata sui temi legati all’emigrazione italiana nel mondo, a quell’ altra Italia che vive oltreconfine. Con il “turismo di ritorno”, di cui Asmef si occupa da tempo d’intesa con Enit e ministero degli Esteri, si vuole favorire quel turismo tipico di chi, appunto, attratto da valori nostalgici, desidera visitare luoghi oggi lontani ma un tempo appartenuti alla storia di nonni o genitori. Il premio è stato assegnato per la vicenda di Diana Dawsey Gribben, la italoamericana di radici giovinazzesi che lo scorso 3 maggio è stata accolta da Depalma nel nostro paese, originario del suo nonno materno, Gaetano Andriano, nel quale lei non era mai stata così come non era mai stata in Italia.