A Padula le iniziative del Museo del Cognome in tempo di Covid

In tempo di Covid-19, il Museo del Cognome di Padula sta realizzando due interessanti iniziative. La prima è una ricerca sulle conseguenze nel Vallo di Diano di due grandi epidemie dell’800. Il direttore del Museo Michele Cartusciello ha infatti pubblicato una tabella sulla mortalità nel Vallo di Diano durante il tifo del 1817, a cui è seguita una seconda tabella con i dati sulla mortalità nell’anno del colera (1837). “È stato molto difficile approntare queste tabelle – ha spiegato Cartusciello – perché ho dovuto consultare tutti i registri dei nati e dei morti dei paesi del Vallo, cosa che richiede molto tempo. Non possiamo sapere quali effettivamente siano le vittime per il tifo ma sicuramente nel vedere le percentuali si nota che c’è stato un aumento in tutti i paesi. Tra i più colpiti spicca Monte San Giacomo che nel 1817 contava una mortalità del 21%, quasi un quarto della popolazione. Rispetto ad oggi si ci spostava di meno ma c’erano anche meno cure (o nulle). Questo quadro può far immaginare quale potrebbe essere stata la mortalità ora con il Covid se non fossimo restati nelle nostre case”. La tabella sul colera nel Vallo di Diano fa riferimento ai dati dal 1836 al 1838 e mostra come il morbo si inserì nelle tranquillità della vita dei nostri antenati. La seconda iniziativa culturale on line del Museo del Cognome è una rassegna fotografica denominata “Emigrazione dal Vallo di Diano”. Periodicamente, sulla pagina facebook, il direttore Cartusciello propone delle foto di famiglie del Vallo di Diano che sono emigrate negli Usa, in Argentina o in Brasile, inserendo anche delle foto o cartoline dei paesi. “Dopo una prima pubblicazione che fa riferimento a famiglie emigrate tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 dai comuni di Padula e di Sassano – ha spiegato Cartusciello – porterò alla vista degli amici che mi seguono i paesi di Casalbuono e di Teggiano. On line esistono tantissime fonti che mi consentono di fare ricerche sull’emigrazione italiana ed in particolare del Vallo di Diano verso le Americhe”.