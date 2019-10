A Padula il “Premio Lucio Gallo”. Ecco i vincitori

Grande partecipazione questa mattina nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Padula per il “Premio Lucio Gallo: alunni meritevoli”. L’istituto Omnicomprensivo di Padula, guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola presente alla cerimonia, ha quindi premiato gli alunni delle scuole secondarie di I grado che si sono maggiormente distinti nell’ambito delle attività didattiche e del percorso di studio, dimostrando attitudine e volontà per una crescita reale e personale per la propria formazione. Il premio è stato offerto di figli del compianto Lucio Gallo in memoria del padre ricordato per il grande impegno profuso nella sua funzione di Preside. La cerimonia di premiazione si è svolta al termine della celebrazione eucaristica alla presenza del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro S.E. Padre Antonio De Luca. Premiati con attestato e borsa di studio, offerta dai figli di Lucio Gallo, i diplomati con 10 e lode al termine del ciclo di studi della Scuola Secondaria di Primo Grado: Macrì Giuseppe, Fagiolo Martina e Trezza Tiziano. Premiati con attestato i diplomati con voto 10 al termine del ciclo di studi della Scuola Secondaria di Primo Grado: Arato Myriam, Boniello Angela Marika, Comuniello Gaetano, Corona Francesco e D’Addessio Michele.