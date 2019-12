A Padre Enzo Fortunato il Premio Ucid “Testimone della pace”

Napoli – Lunedì 9 dicembre, alle ore 17:30, presso l’Istituto di Cultura Meridionale in Via Chiatamone n. 63, si terrà la prima edizione del Premio Ucid “Testimone della pace”. Il riconoscimento sarà assegnato a Padre Enzo Fortunato, Portavoce del Sacro Convento di Assisi. In occasione della premiazione si svolgerà anche il convegno “Economy of Francesco Forum. Napoli chiama Assisi sulla strada dell’economia sostenibile”. I saluti saranno effettuati da Gennaro Famiglietti, presidente Istituto di Cultura Meridionale, da Diego Guida, presidente Ucid Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Sezione di Napoli, da Michele Cutolo, vicepresidente Nazionale MCL – Movimento Cattolico Lavoratori Sezione di Napoli e Giuseppe Corrigliano, scrittore e fondatore dell’Associazione VolaNapoli. Seguiranno gli interventi di Stefania Brancaccio, presidente Ucid del Gruppo Regione Campania, Vito Grassi, presidente Unione Industriali di Napoli, di Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università Federico II, Cristian Mendoza Ovando, professore ordinario di Teologia Morale Sociale alla Pontificia Università della Santa Croce, Roma ed Enrico Cardillo, direttore Generale Stoà dell’ Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa. A moderare il convegno sarà Massimo Milone, responsabile Rai Vaticano. L’evento gode del patrocinio morale Comune di Matera e Plovdiv Capitali Europee della Cultura.