A Napoli l’iniziativa “Equilibri impossibili”

Nasce su “Equilibri impossibili” l’incontro dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli con l’Associazione Maestri di Strada e si realizza nei tre incontri dedicati a Nicola Chiaromonte (17 febbraio 2020), Albert Camus (24 aprile 2020) e Danilo Dolci (30 ottobre 2020) – a cura di Cesare Moreno, presidente dell’Associazione, e Fiorinda Li Vigni, segretario generale dell’Iisf – che avranno come protagonisti “uomini che hanno vissuto e pensato mantenendo un equilibrio impossibile tra bisogno di certezze e tensione creativa e di ricerca, che hanno prodotto pensieri terzi quando un assioma fondante del mondo in cui viviamo è ‘tertium non datur’”, spiega Moreno. Pensieri destinati a non essere sommersi dai pensieri monolitici, a non essere continuamente annessi a schieramenti opposti, pensieri che aiutano a resistere quando il mondo si perde dietro miti falsi e divinità bugiarde. Si parte lunedì 17 febbraio, alle 16.30 nella splendida cornice del Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Iisf, via Monte di Dio 14, con 2 “Nicola Chiaromonte. Variazioni sulla terza corda”, in cui il pensiero dell’intellettuale amico di Moravia, Hannah Arendt, Albert Camus, sarà al centro del dialogo tra il saggista e critico letterario Filippo La Porta, autore del libro “Eretico controvoglia. Nicola Chiaromonte, una vita tra giustizia e libertà” (Bompiani 2019), e Gianni Saporetti, direttore di “Una città” custode dell’archivio della rivista fondata da Nicola Chiaromonte e Ignazio Silone “Tempo presente”. Prossimi appuntamenti: venerdì 24 aprile “Albert Camus. L’assurdo che è nel mondo” con Fiorinda Li Vigni e Silvio Perrella; venerdì 30 ottobre “Danilo Dolci. La città dell’uomo”: Antonio Vigilante in dialogo con Lorenzo Bottiglieri. Nicola Chiaromonte: discepolo di Andrea Caffi, amico di Moravia, di Hannah Arendt, di Camus e di italiani più apprezzati all’estero. Ripercorrendone la movimentata biografia dalla Guerra civile spagnola alla fuga a Casablanca fino al lungo esilio tra Francia, Italia e Stati Uniti – dove divenne un punto di riferimento per gli intellettuali americani che volevano creare una sinistra antistalinista – Filippo La Porta ricostruisce il profilo di un umanista malinconico e solo apparentemente inattuale. Pensatore libertario dalle profonde convinzioni antifasciste in un’epoca di totalitarismi, fu un critico radicale di ogni ideologismo e di ogni forma di negazione della libertà individuale. La sua ostinata lucidità ebbe contro tutte le mode e le correnti del pensiero dominante: la totale subalternità ai consumi e alla civiltà industriale, il culto degli idoli sociali (denaro, potere, fama), l'”egomania”, l’ammirazione per la forza e il potere, l’adesione al fatto compiuto. “Immenso saggista e uomo del Sud, cavaliere della Verità e intellettuale laico con il senso del sacro”, Chiaromonte oggi continua a interrogarci sulla modernità italiana in nome della sua segreta utopia della “festa”: uno spazio della vita in cui è contenuto tutto ciò che è gratuito e non immediatamente utile. (Filippo La Porta, “Eretico controvoglia. Nicola Chiaromonte, una vita tra giustizia e libertà” – Bompiani 2019).