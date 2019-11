A Napoli la rassegna “I Giorni delle Calende”

Durante la cerimonia d’apertura del Domus Ars Centro di cultura l’8 dicembre 2011 fu presentato il programma di una ricca rassegna artistica: “I Giorni delle Calende” che si concluse il 30 dicembre con grande successo di critica e di pubblico. Successo che si è ripetuto negli anni a venire. Ecco allora riproporre la rassegna anche per il 2019 “I Giorni delle calende” e, per quest’anno, abbiamo aggiunto Il ‘700 Napoletano in considerazione che, la produzione de’ La cantata dei Pastori, affidata a Carlo Faiello, sarà realizzata attraverso un percorso accidentato e retroso, intrecciando gli ambienti più vivaci dell”arte e del teatro napoletano nel 700 “Le Calende, secondo la Tradizione Popolare del Sud Italia, sono i giorni dell”anno: dal 13 al 24 dicembre (Le Diritte) e dal 26 dicembre al 4 gennaio (le Rovesce) durante i quali i contadini, osservando il tempo atmosferico di tale periodo, facevano previsioni per quello dell‟anno successivo. Era questo, un modo empirico, in uso nelle campagne del Meridione per tramandare ai giovani la conoscenza, la memoria e la sapienza degli anziani. Molti saranno gli artisti che parteciperanno alla rassegna in programma, tra questi tantissimi giovani. Una rassegna di spettacoli teatrali e musicali con un ventaglio variegato di proposte di repertorio: dal classico al contemporaneo. Ecco il programma completo della rassegna: ‘A Rota (12 dicembre), Scatti (13 dicembre), Il diavolo e la conserva del mosto (17 dicembre), Strafàust (18 dicembre), Soirèe Napoletana (19 dicembre) e Troiane Figlie di un Dio Minore? (20 dicembre). Tutti gli spettacoli si terranno alla Domus Ars Centro di Cultura (Via Santa Chiara, 10) alle ore 20:00.