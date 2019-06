A Napoli la presentazione del romanzo “Il capitano di Bastur” di Alvigini

Giovedì 6 giugno, alle ore 18,00, nella Libreria Raffaello di Napoli (Vomero), Via Michele Kerbaker, 33/35, si svolgerà la presentazione del romanzo di Claudio Alvigini “Il capitano di Bastur” (Macabor Editore), del quale molto si è parlato, a livello nazionale, per l’originalità della storia raccontata e il talento narrativo dell’autore. Interverrà insieme all’aurore il direttore editoriale di Macabor Editore, Bonifacio Vincenzi. “Basin, un ragazzino la cui storia sarà al centro delle vicende narrate e tutti i personaggi che si muovono in questa storia, ci riportano in una irrealtà che svela il momento decisivo dell’esistere (oggi come ieri o domani); quel momento dell’esistere che riposa negli anfratti del tempo e che ha il coraggio di risorgere attraverso l’azione letteraria. Certo, i personaggi de Il capitano di Bastur sono immaginari e vivono in uno spazio avvolto di mistero in cui l’idea “poetica” della scoperta affiora e si accorda in un universo nel quale, smarriti i suoi accenti conosciuti, finisce per diventare, almeno agli occhi del lettore, trasalimento e tremito”.