A Napoli, grazie all’Universita’, arginata la fuga all’estero

Napoli – “Partono in auto, treno o più spesso con volo low coast. Spesso sono laureati e specializzati. Spesso non tornano più. Nel 50% dei casi sono giovani che dal Sud emigrano verso il Centro Nord oppure per altre città europee: portando nelle località prescelte le proprie competenze e la propria famiglia. Solo pochi fanno ritorno”. A raccontare la loro storia è Il Sole 24 Ore. Lo tsunami dell’emigrazione dal Mezzogiorno – annunciato da tempo dalla Svimez e documentato nelle Anticipazioni al Rapporto 2019 – riguarda soprattutto i piccoli centri, ma non risparmia (e questa è senz’ altro una novità) le città maggiori. Il quotidiano mette sotto la lente il caso Napoli che non cresce e perde capitale umano, ma non quanto altre aree del Sud e del Nord, grazie anche alla presenza di un sistema universitario in rapida riscossa. “La disoccupazione – si legge – in realtà resta alta e soprattutto i giovani non hanno fiducia di poter trovare una adeguata sistemazione lavorativa”. Emigrano anche per laurearsi altrove? «A Napoli e in Campania no – afferma Gaetano Vecchione, economista del Dipartimento di Scienze politiche della Federico II e autore di numerosi studi sul tema – A Napoli e provincia, i giovani che studiano fuori dal comune capoluogo per conseguire lauree triennali sono il 19% del totale: un dato addirittura al di sotto di quello di altre città come Bologna e Milano – chiarisce Vecchione – Sulle magistrali soffriamo di più ma il 27% è sotto il 37% di Bologna, il 42% di Palermo e il 44% di Bari». Molte speranze ora sono riposte sullo sviluppo del polo hi-tech e sulle startup per le quali la distanza tra centro e periferie è meno rilevante. «Ma quante startup ci vogliono per arginare l’emigrazione di decine di migliaia di giovani?», si domanda Francesco Izzo, direttore del Dipartimento di Economia della Università Vanvitelli.