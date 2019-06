A Montesano sulla Marcellana (SA) la finale del Canapè Baby Challenge

Proseguono i preparativi per il Trofeo Montesano sulla Marcellana”, organizzato dall’Asd Marco Pantani e dell’Asd Giro d’Italia Amatori, che coincide con la finale del Canapè Baby Challenge, che si terrà domenica 16 giugno. Il ritrovo per la partenza è fissato alle ore 8:00 a Montesano sulla Marcellana, in Via 11 settembre. Seguirà alle ore 10:00 la partenza in Via Garibaldi delle esordienti e delle allieve, che dovranno percorrere un circuito di 4 chilometri da ripetere 7 volte. Nel pomeriggio a partire dalle 16:00 (partenza sempre da via Garibaldi) il carosello dei giovanissimi under 13, che dovranno percorrere 800 metri. L’iniziativa è stata organizzata grazie al supporto dell’amministrazione comunale.