A Montecorvino Pugliano (SA) l’iniziativa “Un sorriso per Natale”

“Un sorriso per Natale”, questo il titolo di un’ iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano e dal Forum dei Giovani. Il progetto è rivolto ai più piccoli, ed è finalizzato alla raccolta di giocattoli usati ma in buon stato di conservazione, vale a dire riutilizzabili, da destinare ai bambini meno fortunati residenti sul territorio comunale. La raccolta dei giocattoli inizierà dal prossimo 15 novembre. Tutti i cittadini, le imprese, le associazioni, potranno contribuire attivamente al progetto consegnando i giochi presso gli sportelli famiglia ubicati nelle frazioni di Santa Tecla, Bivio Pratole e Pagliarone. «Amministrare è anche donare un sorriso, – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili Daniele De Matteis – con questa iniziativa cerchiamo di centrare a pieno il senso del periodo natalizio dimostrando di essere sempre di più una comunità, a costo zero, attraverso la solidarietà e la disponibilità dei nostri concittadini». «È bello – sottolinea il sindaco Alessandro Chiola – che la cittadinanza si riunisca per donare gioia e allegria ai bambini meno fortuna del nostro territorio. Mi auguro che ognuno faccia la propria parte con un gesto di generosità, che non costa nulla, ma che può regalare felicità a chi ne ha reale necessità». «Coinvolgere i giovani, anche i più piccoli, aiuta a far comprendere la gioia del donare e a far crescere cittadini consapevoli anche con piccoli ma significativi gesti. Il Forum dei Giovani non farà mai mancare il proprio contributo ad iniziative rivolte ai più piccoli». Conclude il presidente del Forum Maria Mazzeo, in rappresentanza di tutto l’organismo giovanile.