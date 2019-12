A Moliterno (PZ) il convegno su formazione e lavoro

Sabato 14 dicembre nell’aula Magna “Fortunato” (ore 10.00) dell’Istituto Superiore “Petruccelli-Parisi” si svolgerà un convegno a chiusura di un primo atto del progetto “Riorganizzazione e rivalutazione del commercio e dell’imprenditoria nei piccoli paesi” finanziato dall’Associazione E.T.Studium-Cronoscout e curato dalla giovanissima ricercatrice Martina Koscakova del corso di Master dell’Università di Aarhus della Danimarca, sotto il tutoraggio della professoressa Maria Teresa Lapadula, tra l’altro presidente della succitata associazione. Dopo 4 mesi d’interviste, di ricerca dati, questionari somministrati alle classi quinte delle scuole d’istruzione superiore presenti in Val D’Agri, verrà presentato nel corso dell’inziativa il resoconto della ricerca, il quale può rilevarsi importante per orientare i giovani ad intraprendere un percorso di formazione e lavoro. Interverranno, oltre ad imprenditori, commercianti ed amministratori del territorio, Saverio Primavera della Camera del Commercio di Potenza, e Angela Germino, coordinatrice dei Centri per l’Impiego. “Il progetto – afferma la professoressa Maria Teresa Lapadula – è stato finanziato dall’Associazione E.T.Studium ed ha come scopo di orientare i ragazzi verso le attività future dopo il diploma, per vivacizzare la società educando a valorizzare le proprie capacità in squadra e per incrementare lo sviluppo dei piccoli centri. Il progetto, ci tengo a sottolineare, nasce da una personale riflessione sullo stato attuale di noia e pessimismo che invade le giovani, dall’amore che provo per questi”.