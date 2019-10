A Matera la proiezione del film “Il grande salto” di Tirabassi

Arriva a Matera “Il grande salto” il primo film da regista di Giorgio Tirabassi, al fianco di Ricky Memphis. Sarà proiettato domani sera al cinema “Il Piccolo” alle 19 e 30 e sarà preceduto da un incontro con lo stesso regista e l’attrice Roberta Mattei. L’iniziativa rientra nell’ambito de “I Sassi d’Oro: impresa, doppiaggio e cinema”, la manifestazione culturale nata per promuovere e valorizzare lo spettacolo e i mestieri legati all’impresa cinematografica, al mondo della post-produzione, del doppiaggio e delle politiche sociali e del lavoro. Protagonisti della pellicola sono i quarantenni Rufetto e Nello due ladri di seconda classe, che non hanno mai conosciuto il vero benessere e si sono sempre dovuti accontentare. Dopo una rapina a mano armata finita male, sono stati condannati a quattro anni di carcere. Finalmente liberi, dopo aver pagato il conto con la giustizia, i due amici, ben lontani dalla redenzione, decidono di continuare con la vecchia vita. Prima tappa della coppia di ladri è recuperare le armi. Decidono di far visita all’ officina di Ghigo, un meccanico trafficante di armi, che procura loro i ferri del mestiere. Primo tentativo è un ufficio postale appena aperto, ma entrando, con i passamontagna e le armi in mano, trovano solo l’elettricista ancora intento nei lavori. Provano ad assoldare un nuovo membro, ma il nuovo complice viene spedito a Venezia in un pacco. Le cose peggiorano e la fortuna sembra sempre voltare loro le spalle, ma i due ladri non demordono, sempre con scarsi risultati in cerca del Grande Salto. Per partecipare gratuitamente alla proiezione del film è necessario prenotarsi contattando direttamente il cinema “Il Piccolo”, in via XX settembre a Matera.