A Matera, da gennaio a maggio, il turismo è aumentato del 41,7%

Grazie al titolo di capitale europea della cultura nel 2019 a Matera “è cambiato il clima in città” e “si respira una grande adrenalina”. Lo ha detto il sindaco, Raffaello Giulio De Ruggieri, che a una conferenza stampa del Meeting di Cl ha anticipato i dati sul turismo: “Da gennaio a maggio abbiamo registrato un aumento delle presenze del 41,7%; ci sono stati 529 mila turisti e a fine anno supereremo 1 milione di presenze”. A Matera è partita, tra l’altro, la sperimentazione dei 5G che ha come capofila Tim, come ha ricorda il sindaco De Ruggieri. Nelle prossime settimane si girerà nella nostra città il film 007 di James Bond e questo porterà un investimento di 12 milioni. Ecco perché siamo euforici in questi giorni”. “Stiamo lavorando su un grande progetto legato alla coerenza della città – ha spiegato -. Vogliamo raccontare la storia dell’uomo, per questo stiamo creando il parco tematico sull’uomo dalla preistoria allo sbarco sulla luna, alle stelle”. Però, dopo l’entusiasmo dell’anno da capitale europea della cultura, “stiamo lavorando per far sì che da un turismo escursionista si passi a un turismo di esplorazione. Matera è una città da capire non da vedere, quindi non siamo per un turismo randagio di occupazione del suolo”.