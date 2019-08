A Marina di Camerota (SA) la Festa del mare e dei pescatori” 

Puoi decidere di ‘masticarlo’ il mare del Cilento, anche se non è tuo, anche per una notte. A volte è poco per fare tutto, altre volte basta per tornare a casa con il pieno di sorrisi e cose belle. Oppure puoi decidere di sederti comodo, in riva al mare, ad osservare le lampare dei pescatori e i luccichio del pesce azzurro appena catturato. Venerdì 6 settembre torna la “Festa del mare e dei pescatori” a Marina di Camerota. L’evento, organizzato dall’associazione Tuttinsieme, è patrocinato dal Comune di Camerota ed è inserito nel calendario di eventi ‘Camerota è Vacanza – Estate 2019’. I barcaioli e i pescatori di Marina di Camerota abbracciano la folla di turisti per raccontare magie nuove ma con il sapore di un tempo. Si inizia alle 19 con la commemorazione al monumento del Pescatore. Presenzieranno le autorità politiche, militari e religiose. A seguire l’accensione dei fuochi della sagra delle pietanze di mare curate dai pescatori e l’apertura dei mercatini degli artigiani. Alle 21.30 il ritmo travolgente della musica popolare della band ‘Vento del Sud’ farà ballare tutti.