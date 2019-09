A luglio commercio al dettaglio in calo dello 0,6%

A luglio il volume destagionalizzato del commercio al dettaglio cala dello 0,6% nell’Eurozona e dello 0,5% nell’Europa a 28 stati. È quanto emerso dai dati raccolti dall’Eurostat, l’istituto statistico ufficiale dell’Unione europea, diffusi il 4 settembre. A giugno, invece, il volume del commercio al dettaglio era aumentato dello 1,2% nell’Eurozona e dello 1,3 nell’Ue a 28 stati. Il calo del volume più ingente si è registrato in Croazia (-3,3%), Germania (-2,2%) e in Belgio (-1,4%). L’aumento più consistente viene invece osservato in Irlanda (+1,9%), Slovenia (+1,2%), Bulgaria e Malta (+1%). Nello specifico, a luglio, rispetto al mese precedente il calo dei volumi del commercio al dettaglio nell’Eurozona è del 1% per quanto riguarda i prodotti non alimentari, e dello 0,3% per i prodotti alimentari, bevande e tabacco. Resta invariato il volume dei carburanti per automobili.