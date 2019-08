A Giffoni Sei Casali (SA) la presentazione del volume “Viaggio per Eroma”

L’ultimo appuntamento con il salotto letterario e artistico “Giustino Fortunato” al casale Sieti di Giffoni Sei Casali è previsto per venerdì 30 agosto alle ore 20 nella splendida location del chiostro dell’ex Convento dei Servi di Maria che ospiterà l’evento culturale: “In viaggio tra parole, musica, colori” con la presentazione del libro dal titolo “Viaggio per Eroma”, scritto a quattro mani da Anna Rago e Annalisa Alfarano, edito dalla casa editrice “Albatros”. Il sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno, porterà il saluto della cittadinanza e darà il suo benvenuto al prestigioso parterre: Angela Furcas, poetessa, Maurizio Pintore, scrittore, Alfonso Gargano, critico letterario, Gabriella Faiella, esperta di yoga della risata. Le suggestive musiche di sottofondo del violino di Michele Santaniello renderanno magica l’atmosfera con le voci narranti di Francesca Liguori e Francesco Brancaccio. Il giornalista e conduttore televisivo Enzo Landolfi sarà il moderatore della serata durante la quale sarà anche possibile visitare una mostra allestita nei locali dell’Abate Conforti a cura di Angelo Fortunato, ceramista, Adriano Paolelli, pittore, Annalisa Alfarano, filigranista, Cinzia Bisogno, pittrice, Giovanna Annunziato, pittrice, Gabriella Faiella, pittrice, Felice Arcamone, pittore, Lello Citro, pittore, Mariagrazia Mancino, pittrice, Maria Valeriani, pittrice. Come sempre, l’ingresso è libero. ​Il romanzo introduce i lettori nell’atmosfera avventurosa di un viaggio che diventa una preziosa occasione per mettersi in gioco. Il viaggio, presenta scenari mutevoli e illuminanti, che si intrecciano tra loro, integrandosi. ​Attraverso la storia e le esperienze di Nagual, maestro di arti marziali, di due giovani Angelo e Bianca e di altri personaggi energetici, il viaggio offre l’occasione di sperimentare le infinite possibilità della mente e del corpo. ​Per i lettori raccogliere la sfida e partecipare a questo viaggio esplorativo é una preziosa opportunità! Viene lanciato il messaggio di mollare gli ormeggi, di allentare le resistenze, di abbandonare scetticismo e sfiducia, di attivare curiosità, creatività, stupore, viaggiando con l’immaginazione. ​Insieme ai dinamici personaggi é possibile conoscere ed esplorare luoghi energetici, ricercare tesori nascosti, sperimentare tecniche e strumenti per rinvigorire l’intuizione, sviluppare abilità creative, potenziare la capacità di autoguarigione. ​La seducente narrazione si sviluppa attraverso le appassionate vicende dei viaggiatori, ciascuno dei quali porta con sé una storia, un’esperienza, un messaggio. Il viaggio, infatti, si snoda attraverso arrivi e partenze. La fine di un’avventura rappresenta l’inizio di un’altra, in un dinamico intreccio di coincidenze e sincronie. Tutto ciò attiva la meraviglia di essere e richiama l’impermanenza che pervade la vita stessa.