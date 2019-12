A Francavilla in Sinni (PZ) un evento per celebrare i 20 anni dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate

Il ventesimo anniversario dell’ingresso delle prime donne nelle Forze armate italiane sarà celebrato mercoledì 18 dicembre, alle ore 16.30, al Columbia Multisala di Francavilla in Sinni (Potenza), con l’evento “Storie di donne”. Nel corso dell’iniziativa, organizzata – è scritto in un comunicato – con la collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Associazione culturale “Occhio dell’Arte” di Anzio (Roma), sarà presentato il Calendario dello Stato Maggiore della Difesa “Venti20: 20 anni con le donne nelle Forze Armate”. I proventi della vendita del calendario saranno interamente devoluti all’associazione “Rinascita Meridionale”, dal 1997 “punto di riferimento territoriale per donne e bambini in difficoltà”. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista del Tg1 Cecilia Primerano, interverranno il giornalista Alessandro Cecchi Paone e lo scrittore e critico letterario Andrea Di Consoli. Sul palco saliranno anche alcune donne militari delle Forze Armate, testimonial dell’evento, l’assessore regionale della Basilicata alle attività produttive, Francesco Cupparo, ed il sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo. “Negli anni – ha sottolineato il primo cittadino – le donne hanno conquistato battaglie importanti, hanno raggiunto grandi traguardi e hanno saputo conquistare un ruolo attivo in ogni ambito: sociale, economico, cultural-politico e militare, come dimostra il reclutamento femminile che segna una equa opportunità di professionalizzazione”. Spazio nell’evento di Francavilla in Sinni anche a momenti musicali con il trio Amadeus – formazione cameristica composta dalla pianista Rossella Talarico, dal clarinettista Vincenzo Accattato e dal violoncellista Carmine Fortunato – e con Giuseppe Gambi, tenore pop napoletano.