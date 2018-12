A Cusano Mutri (BN) la “Mediterraneo Cross”

Un intero paese, Cusano Mutri, è mobilitato per accogliere domenica 23 dicembre l’epilogo del circuito Mediterraneo Cross con la regia della New Valley Ciemme Sport. Gli elementi per garantire una giornata ricca di contenuti tecnici e sportivi, sono in cantiere per questa manifestazione di ciclocross nuova di zecca nell’entroterra sannita e ai piedi del Matese che assegna anche i titoli regionali sotto l’egida del comitato regionale FCI Campania. Nella cornice del Parco Avventura (sede del ritrovo per tutti i partecipanti a partire dalle 8:00) è stato preparato il percorso di 2500 metri adiacente al paese di Cusano Mutri su prato pianeggiante alternato a un porzione di terreno permanente per moto elettriche in leggera e costante salita con tre strappi brevi ed anche con pendenze importanti. Determinante anche il supporto dell’amministrazione comunale di Cusano Mutri, dell’associazione Matese Escursioni, dei partner Maurizio De Biase (lavorazione artistica del marmo) e Arredamenti Pacelli in prima fila a sostenere l’organizzazione capitanata da Luigi Cofrancesco (coaudivato da Rinaldo Uccellini e Antonino Terranova). Solo per le categorie amatoriali, il costo dell’iscrizione è di 15 euro.