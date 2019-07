A Castellabate, un mare di cultura

Con la collaborazione dell’Associazione Archeologico-Culturale Archeonautilus, anche quest’estate sarà possibile visitare l’Antiquarium comunale noto come “La Casa dei Pescatori”. Si potranno ammirare le anfore e le ancore recuperate dai pescatori del luogo, trasportate dalle navi onerarie romane ormeggiate e transitate nella baia di Castellabate durante il lungo periodo della loro frequentazione storica del nostro territorio. I visitatori potranno ricevere informazioni sul patrimonio archeologico e paesaggistico di Castellabate. Sarà, inoltre, possibile prenotare interessanti escursioni archeo-naturalistiche nei luoghi più caratteristici del territorio, alla scoperta della Cava dei Rocchi, della bellissima Baia del Sauco e dell’Approdo greco-romana di San Marco. Per le scuole, invece, saranno proprio i pescatori a trasmettere alle nuove generazioni la passione per le arti marinare. “L’obiettivo è quello di offrire strumenti di conoscenza volti a diffondere la cultura, la passione ed il rispetto per il mare. Da qualche anno lavoriamo in sinergia con rappresentanti della pesca professionale, sportiva, subacquea, appassionati di vela e canoa, formando una vera e propria Squadra del Mare, che ringrazio ancora una volta” dichiara Assunta Niglio, Consigliere delegato all’Area Marina Protetta e alla Pesca. Per info e prenotazioni itinerari archeologici contattare il dott. Francesco Adamo al 3351318419. Per le arti marinare, l’Associazione Pescatori nella persona del presidente Gianfranco Di Luccia 3394065381.