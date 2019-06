A Castellabate (SA) la quinta edizione dei “Mercatini Artigianali  Estivi” 

L’ Asd La Marcialonga di Castellabate – Newcastle col patrocinio del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale Cilento, Vallo Diano e Alburni e dell’ Asi Salerno, organizza la quinta edizione dei “Mercatini Artigianali Estivi” per l’estate 2019, che si svolgeranno nel comune di Castellabate: in Piazza Mons. Comunale a S. Marco, nel Centro Storico di Castellabate, in Piazza Giovanni Paolo 2° di Ogliastro Marina e sul Lungomare De Simone/Pepi a S. Maria. Nel mese di giugno sono previsti 4 appuntamenti: domenica 23 (S. Marco), venerdì 28 (S. Maria), sabato 29 (S. Maria) e domenica 30 ( S. Marco). Seguiranno gli eventi di luglio programmati per sabato 6 (S. Marco), domenica 7 (Castellabate), giovedì 11 Note Blu S. Maria, venerdì 12 (S. Marco), sabato 13 (S. Maria), domenica 14 (Castellabate), venerdì 19 (S. Marco), sabato 20 (S. Maria), domenica 21 (Ogliastro M) e domenica 28 (San Marco). Ad agosto, invece, resteranno aperti nei seguenti giorni: sabato 3 (S. Marco), domenica 4 (Ogliastro M.), venerdì 9 ( S. Marco), sabato 10 (S. Maria), domenica 11 (Ogliastro M), venerdì 16 (Castellabate), sabato 17 (S. Marco), domenica 18 (Castellabate), venerdì 23 (S. Marco), sabato 24 ( S. Maria), domenica 25 (Ogliastro M) e sabato 31 (S. Marco). Infine a settembre sono stati fissati gli appuntamenti per domenica 1 (S. Marco), venerdì 6 (S. Marco), sabato 7 (S. Maria), sabato 14 (S. Maria), domenica 15 (S. Marco) e sabato 21 (S. Marco). Alla rassegna partecipano tutti gli espositori dei vari Mercatini nel Comune di Castellabate. Tale gruppo, come tutte le attività dell’Associazione ricevono il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale Cilento Vallo Diano ed Alburni e dell’ Asi Salerno e la collaborazione delle Associazioni del Territorio di Castellabate. I mercatini resteranno aperti dalle 19:00 alle 24:00.