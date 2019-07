A Castellabate (SA) la presentazione della Guida di Repubblica dedicata al Parco del Cilento

E’ prevista per domani 25 luglio, alle 18,30, la presentazione della Guida di Repubblica dedicata al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Per l’occasione è stata scelta una location suggestiva ed esclusiva, Villa Matarazzo di Castellabate, una tra le sedi periferiche del Parco, con un panorama mozzafiato, tra cielo e mare. Un momento di condivisione e promozione dei luoghi più belli e rappresentativi del territorio, con la presentazione della Guida di Repubblica che sta avendo un enorme successo in termini di diffusione e di vendita. Un mare pluripremiato, le suggestioni di riti antichi che si rinnovano, la Dieta Mediterranea, gli angoli di paradiso, le aree marine protette, i riconoscimenti Unesco, i luoghi dei centenari, tutto questo è ben rappresentato tra le pagine della pubblicazione, diretta da Giuseppe Cerasa che, insieme al caporedattore di Repubblica Napoli, Ottavio Ragone, sarà presente all’evento. A margine della presentazione il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e tutto il direttivo consegneranno ufficialmente il marchio Parco ad altre venti aziende che hanno presentato richiesta all’ente.