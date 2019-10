A Caselle in Pittari (SA) – Sabato 26 ottobre il convegno: “problematiche dell’agricoltura, difficoltà delle imprese agricole, metodi di produzione”.

Caselle in Pittari (SA) – Sabato 26 ottobre, alle ore 18.00 presso l’aula consiliare il convegno: “problematiche dell’agricoltura, difficoltà delle imprese agricole, metodi di produzione”. Un iniziativa promossa dall’Associazione “Valorizziamo Caselle” che vedrà la partecipazione di esperti del mondo agricolo e di amministratori locali oltre che della BCC di Buonabitacolo che illustrerà gli incentivi e le agevolazioni dell’istituto di credito per il settore agricolo. Gran parte delle imprese agricole italiane sta attraversando un momento di grande difficoltà e di incertezza, generata dal mutamento dello scenario socio-politico-economico di riferimento. L’emergenza di queste difficoltà è abbastanza recente, per cui i sintomi di una tale situazione sfuggono ancora alle statistiche ufficiali, ma i conoscitori della realtà imprenditoriale italiana documentano segnali ben evidenti di sofferenza: crescente incertezza nel collocamento dei prodotti agricoli, stagnazione dei prezzi, aumento dei costi, difficoltà ad individuare mix produttivi economicamente convenienti, aumento dell’indebitamento, incapacità a finanziare gli investimenti. Questa situazione di incertezza si ripercuote su tutto il sistema agroalimentare, dalle imprese di produzione e distribuzione di mezzi tecnici ai liberi professionisti agronomi, dalla cooperazione agricola alle industrie agroalimentari. Questi i temi al centro del confronto che vedrà, tra gli altri, anche la presenza di funzionari della Regione Campania settore agricoltura.