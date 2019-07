A Capri proseguono Le Conversazioni 2019 su “Pregiudizio”

Dopo gli incontri dello scorso fine settimana proseguono a Capri, da oggi e fino a domenica 7 luglio, gli appuntamenti alle ore 19.00, nello splendido scenario di Piazzetta Tragara, con la grande letteratura internazionale al Festival Le Conversazioni ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Oggi ad aprire il secondo week end di incontri sul tema “pregiudizio”, lo scrittore americano Andrew Sean Greer, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2018 con Less (La nave di Teseo, 2017). La protagonista di sabato 6 luglio sarà la scrittrice americana Leslie Jamison, autrice del romanzo The Gin Closet (2010), finalista del Los Angeles Times Book Prize e della raccolta di saggi The Empathy Exams (2014), bestseller del New York Times. A chiudere, domenica 7 luglio, l’edizione italiana del festival sarà Howard Jacobson, scrittore, giornalista e conduttore televisivo britannico, firma di punta del quotidiano The Independent, è tra i pochi autori a essersi aggiudicato, nel 2010, il Man Booker Prize con un romanzo comico, L’enigma di Finkler (La nave di Teseo, 2019). Gli ospiti si alterneranno nelle conversazioni con Antonio Monda e nei reading su “Pregiudizio”, tema di questa quattordicesima edizione del festival “conversazioni”.