A Camposano (NA) la terza edizione del “Premio Campania”

Le migliori eccellenze del “made in Campania” saranno di scena al “Premio Campania” il prossimo 29 dicembre al Dubai Village di Camposano. Il prestigioso riconoscimento, nato dall’intuizione del Presidente Donato Alfani, giornalista e Ceo di AD Company, intende premiare le personalità campane espressione della migliore creatività nei diversi settori professionali di riferimento. Intellettuali, manager, artisti, scienziati, innovatori e figure illustri che hanno saputo farsi strada con successo, raggiungendo importanti obiettivi, sviluppando competenze avanguardistiche contribuendo a dare lustro e prestigio al territorio d’origine, diventando ambasciatori campani in Italia e nel mondo. I premi assegnati nel corso della cerimonia di conferimento sono decisi da una giuria composta dai direttori del mass media regionali e dalle associazioni di categoria. Ecco le categorie del premio: musica, arte, teatro, scienza, giornalismo, media, istituzione, medicina, ricerca, università, artigianato, turismo, ambiente, ecologia, imprenditrice dell’anno, imprenditore dell’anno, imprenditore under 40, imprenditrice under 40, industria, impresa, manager campano uomo dell’anno, manager campano donna dell’anno, alimentazione, fotografia, sanità, sociale & diritti umani, valori, poesia, cinema, solidarietà e valori, educazione, cultura, narrativa, diritto & giurisprudenza, architettura & design, sport, economia, finanza, personalità dell’anno, giornalista uomo dell’anno, giornalista donna dell’anno, enogastronomia, letteratura, editoria, televisione, radio, giornale, agenzia di stampa, web, internazionalizzazione, comunicazione, moda, innovazione & tecnologia, formazione & didattica, premio speciale, premio d’onore, premio alla carriera, Premio Campania. Il “Premio Campania” è una produzione AD Company, società di produzioni televisive, grandi eventi, editoria, marketing e ufficio stampa. Tutti i dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa, di domani, venerdì 28 dicembre alle ore 11.00, c/o il Comune di Camposano. Saranno presenti il sindaco di Camposano Francesco Barbato, il presidente Premio Campania Donato Alfani, il titolare del Dubai Village Gaetano Ambrosio.