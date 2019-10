A Camerota (SA) la quarta edizione del “Premio Inula”

Si svolgerà sabato 19 ottobre, presso la terrazza panoramica dell’hotel ‘La Scogliera’ di Marina di Camerota, alle ore 17.30, l’attesa cerimonia di premiazione dei vincitori della quarta edizione del “Premio Inula” con il tema: “Muri di Mare – Terre al di là dell’orizzonte”. Paesaggi, confini tra terra e mare. Muri immaginari e muri innalzati per dividere paesi, per frenare migranti, per disegnare frontiere oppure per proteggerle. Comprenderne il senso in positivo o negativo è il primo passo per riuscire a concepire con la fantasia un futuro con nuove prospettive sensoriali, un nuovo processo attivo e creativo. Il crollo del Muro di Berlino nel 1989 si pensava fosse l’evento che stabiliva la fine di un’epoca. Non è stato proposto un tema semplice ma impegnativo. Scrivere poesie, immaginare racconti su quelli che sono stati i drammi di ogni epoca, le migrazioni per necessità, è difficile ma stimolante, e di opere interessanti ce ne sono state tante creando non poche difficoltà ai giudici nell’individuare le migliori per poi pronunciarsi sulla rosa dei vincitori. L’evento, patrocinato dal Comune di Camerota, è stato inserito nel calendario dell’Ottobre Culturale promosso dall’assessorato alla Cultura. La giuria è presieduta da don Gianni Citro e composta dal professore Vincenzo Abramo, dalla prefessoressa Carmen Lucia, dalla dottoressa Annagrazia Ruscitti e dal magistrato Nicola Graziano, con il quale, nel corso della serata, sarà presentato il suo nuovo libro ‘Parole di Libertà – Percorsi di educazione civica’. L’associazione Tuttinsieme si mostra particolarmente soddisfatta della massiva partecipazione alla quarta edizione, infatti opere di narrativa e di poesia sono giunte da ogni regione Italiana ma anche dall’estero fino a computare oltre cento opere. La cerimonia di premiazione sarà condotta dall’avvocato Marco Sansone che si avvarrà di ospiti di eccezione e la partecipazione di personalità del panorama della cultura e politica locale. La segreteria del premio Inula ringrazia il Comune di Camerota per il continuo stimolo e la fattiva collaborazione e quanti hanno garantito il proprio prezioso sostegno. Infatti il “Premio Inula, oggi alla quarta edizione, deve la sua riuscita alla passione e all’impegno costante dei componenti dell’associazione Tuttinsieme di Marina di Camerota che rendono possibile sul territorio appuntamenti di grande valore e qualità.