A Buonabitacolo (SA) ritorna l’evento dell’estate: “White Event”

Buonabitacolo (SA) – Ritorna l’evento dell’estate. “White Event”, un’ immensa tavola bianca; una grande sala da pranzo a cielo aperto. Un momento di condivisione e convivialità per il piacere di stare insieme come le domeniche in famiglia. Il 27 Luglio a Buonabitacolo c’è “White Event” : una coinvolgente cena urbana, un evento a rifiuti zero. Singolare iniziativa che prevede rigorosamente abbigliamento in bianco e soprattutto occorre portare le stoviglie da casa. Durante la serata intrattenimento musicale dei Bottari di Macerata Campania. L’iniziativa realizzata con il contributo della BCC di Buonabitacolo, organizzata dalla Pro Loco, si tiene il 27 Luglio alle 20.00 in Corso Trinità a Buonabitacolo.