A Beatrice Vendramin il “Giffoni Explosive Award”

Il 19 luglio nella Sala Sordi della Cittadella del Cinema esploderà un boato di applausi e calore da parte dei giffoners: l’attrice e modella Beatrice Vendramin incontrerà i giovani giurati per un dibattito incredibile. Volto fresco della generazione zeta e tra le personalità più attive sui Social Network, Beatrice conta su IG oltre un milione di followers. Nell’occasione sarà premiata anche con il “Giffoni Explosive Award, il riconoscimento che il festival assegna ai talenti emergenti. Giovanissima e determinata si divide tra cinema, televisione, moda e gli studi. Dopo il grande successo di Alex&Co, la fortunata serie andata in onda su Disney Channel Italia, nel 2016 debutta sul grande schermo al fianco di Matthew Modine, Giovanna Mezzogiorno e Margherita Buy nel film. “Come diventare grandi, nonostante i genitori” per la regia di Luca Lucini, dove interpreta un’adolescente che affronta le sfide in una fase della vita così unica e particolare. Nel novembre 2017 ha pubblicato con Fabbri Editore la sua autobiografia dal titolo “I piedi per terra, la testa nel cielo – La moda, il cinema e le mie “idee grandi”, volume che ha riscosso grande successo, soprattutto tra i giovanissimi. Nel 2018 ha partecipato a due serie televisive italiane “Non dirlo al mio capo 2, su Rai 1, accanto a Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, e “L’isola di Pietro 2”, in onda su Canale 5.