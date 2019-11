A Battipaglia (SA) l’iniziativa “Fai Tango”

L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli – Dopo la bella esperienza dell’anno scorso, “Fai Tango” ha deciso di rinnovare il suo supporto a Fiagop – Federazione Nazionale Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica – con un’iniziativa nazionale programmata per il mese novembre 2019 con l’obiettivo di riuscire a coinvolgere scuole/ organizzazioni in Italia che parteciperanno con le loro milonghe e devolveranno una parte dei proventi dell’iniziativa a favore della Federazione. L’appuntamento “Abbracciati nel Tango” è fissato per domani alle ore 19.3o presso l’istituto Ferrari alle ore 19,30. In Italia ogni anno si ammalano di cancro o leucemia oltre 2200 tra bambini e adolescenti. Nonostante gli straordinari passi in avanti fatti dalla ricerca clinica, che hanno permesso risultati di guarigione complessiva intorno all’80%, non esistono ancora oggi cure disponibili per guarire un bambino ammalato su 5. Quando viene diagnosticato il cancro ad un bambino, potremmo dire che tutta la famiglia si ammala con lui: ogni cosa perde importanza, tutto si focalizza sul bambino o sull’adolescente che si trova a combattere contro una malattia che, nonostante tutti i progressi, fa ancora molta paura. Inoltre, poiché i centri di cura d’eccellenza nel nostro paese non sono ancora distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, per molte famiglie si impone la necessità di lasciare la propria casa per trasferirsi vicino all’ospedale con conseguenti problemi e disagi, psicologici ed economici, che mettono i genitori in una condizione di estrema fragilità in un momento già così destabilizzante come è quello della diagnosi della malattia del proprio figlio ammalato. Bambini, ragazzi e famiglie non sono però soli, accanto a loro la rete Fiagop di Associazioni di Genitori Fiagop pronte a prenderli per mano e ad accompagnarli nel lungo percorso di malattia, sia presso gli ospedali che fuori dai centri di cura con innumerevoli ed insostituibili attività: dall’ospitalità gratuita nelle loro case di accoglienza, realizzate in prossimità degli ospedali, al supporto psicologico, dalle attività ludiche a quelle didattiche, al supporto alla ricerca scientifica. “Non sono un tanguero ma, se penso al Tango, immagino un intenso scambio di sentimenti ed emozioni. Proprio quelli che sono messi in gioco quando un proprio figlio deve affrontare una malattia così complessa come una leucemia, come un cancro – dichiara Angelo Ricci, presidente Fiagop, che prosegue – Gli stessi che una comunità come quella di chi balla il tango, gli uni con gli altri amplificati, può far giungere a quella di chi vive un’esperienza tanto difficile. Grazie alle scuole e ai ballerini che vorranno mettere in circolo tanta energia positiva!” “Come Fai Tango siamo orgogliosi di poter partecipare a quest’iniziativa così meritevole che trasforma il Tango in un grandissimo abbraccio di solidarietà”, dichiara Ettore Terzuoli, presidente Fai Tango. Nella stessa serata applicheremo un piccolo tatuaggio simbolo del bambino oncologico Per dimostrare sostegno alla causa in modo ‘visibile’, e riconoscere ‘apertamente’ la forza, il coraggio, e la resilienza ragazzi che combattono tumori e leucemie, i tangueri applicheranno un grazioso tatuaggio temporaneo color oro a forma di nastrino, simbolo dell’oncoematologia pediatrica a livello mondiale.