A Baghdad oggi i funerali di Soleimani. La folla grida “morte all’America”

Enorme folla a Baghdad per i funerali del generale iraniano Qassem Soleimani e del comandante delle milizie sciite irachene Abu Mahdi al-Muhandis, ucciso ieri in un raid all’aeroporto della capitale irachena. Dalle prime ore del mattino migliaia di persone sono scese in piazza agitando bandiere irachene e delle milizie sciite, al grido di “morte all’ America”. Il corteo, a cui partecipa anche il premier iracheno Adel Abdul-Mahdi, si snoda tra le strade di Baghdad e i partecipanti recano ritratti di Soleimani e del leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei. Il corpo di Soleimani stasera tornerà in Iran dove lo attendono tre giorni di cerimonie prima della sepolture a martedì nella sua città di Kerman. Migliaia di iracheni in piazza a Baghdad dove è stato programmato un elaborato corteo funebre per i due comandanti e per altre due persone uccise con loro, con partenza dall’area più blindata di Baghdad, la Zona Verde, verso la città santa sciita di Kerbala e arrivo nella città santa di Najaf. Stamani le milizie hanno reso noto che un nuovo attacco aereo nei pressi della loro base di Taji ha ucciso sei persone ferendone gravemente tre. Secondo la fonte è stata colpito un convoglio che trasportava personale sanitario. La tv irachena ha attribuito la responsabilità agli Usa, ma la coalizione a guida Usa presente nel Paesep er lottare contro l’Isis ha negato qualunque coinvolgimento. L’attacco di ieri all’aeroporto di Baghdad, autorizzato dal presidente Usa Donald Trump, rappresenta una svolta drammatica nella “guerra per procura” combattuta in Medio Oriente tra l’Iran e gli Usa e i loro alleati, soprattutto Arabia Saudita e Israele. Soleimani era il generale più in vista di Teheran e artefice dell’espansione dell’influenza militare iraniana nella regione. Al Muhandis era il vice comandante delle Forze di mobilitazione popolare, un raggruppamento di varie milizie sciite. L ostlità Usa-Iran sono esplose sul teatro iracheno dopo che una milizia filo-iraniana ha attaccato l’ambasciata Usa per vendicarsi di un sanguinoso raid americano sulle basi di Kataeb Hezbollah, milizia fondata da al Muhandis.