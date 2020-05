Anche in Basilicata “aumentano nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare, per effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale”. Lo ha reso noto, in un comunicato, Coldiretti Basilicata, sulla base dei dati relativi alle persone che hanno beneficiato di aiuti alimentari.