Due donne fermate per furto a Tolve (PZ)

Accusate di aver rubato 500 euro a un anziano, due cittadine romene – di 29 e 23 anni – che erano entrate nell’abitazione dell’uomo, a Tolve (Potenza), sono state sottoposte dai Carabinieri a fermo di indiziato di delitto. Il fermo per furto aggravato – secondo quanto reso noto dal Comando provinciale di Potenza dell’Arma – è stato poi convalidato. L’episodio è avvenuto la sera dello scorso 28 febbraio, quando le due donne hanno rubato i 500 euro approfittando di un momento di distrazione dell’anziano, che, dopo la denuncia, le ha riconosciute in alcune foto. Pochi giorni prima, le due donne erano state controllate dai Carabinieri sempre in provincia di Potenza: quando poi sono state fermate, sono state trovate in possesso di circa 700 euro in cintanti, provento – secondo gli investigatori – di “attività illecite”.