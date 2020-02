Eboli (SA), arrestato 32enne per spaccio di droga

Un 32enne di Campagna è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri della locale Stazione in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già monitorato da diversi giorni, era impegnato in un servizio notturno di addetto alla vigilanza presso l’area industriale di Eboli, quando è stato sorpreso mentre cedeva una dose di crack a due giovani di Battipaglia ed Acerno. Perquisito, il 32enne è stato trovato in possesso di ulteriori 4 dosi di crack e di cocaina, nascosti negli slip. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri oggetti riconducili allo spaccio di droga. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. I due giovani acquirenti invece sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno e per uno di loro è scattato anche il ritiro della patente.