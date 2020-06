51 miliardi di euro l’anno, ecco quanto vale il turismo straniero in Italia

Nel 2017 i turisti stranieri hanno speso più di 51 miliardi di euro in Italia. Quasi il 50% di questo importo è stato destinato ad alloggio e ristorazione, mentre circa il 38% ha riguardato l’acquisto di prodotti connessi come shopping, acquisto di carburante o spesa per il trasporto pubblico locale. E’ quanto emerge da un report dell’Istat. La componente inbound della domanda turistica è quella che registra l’aumento più consistente rispetto al 2015 (+7,4%), anno del precedente Conto Satellite del Turismo. Il turismo domestico, che si compone della spesa domestica e delle altre componenti, pari a 102 miliardi di spesa nel 2017, rappresenta invece il 66,5% della spesa interna turistica. Le spese per alloggio e ristorazione sono la componente principale di spesa anche per i turisti italiani (38,2%), ma l’incidenza del solo servizio ricettivo è molto inferiore rispetto a quanto rilevato per il turismo inbound. Anche le spese di trasporto assorbono una quota importante (14,6%) del turismo domestico e tra le varie modalità quello aereo è il più rilevante (5,1%). Nel complesso il 12,3% della spesa è sostenuta dagli escursionisti, ovvero coloro che effettuano un viaggio senza pernottamento; all’interno di questa componente la quota più consistente di spesa riguarda lo shopping con il 37,5% del totale.