400 i casi positivi di Coronavirus in Campania.

E’ salito a 400 il numero dei casi positivi di Coronavirus in Campania. L’Unità di Crisi della Regione ha riferito che nel pomeriggio di ieri sono stati esaminati al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 111 tamponi, di cui 29 risultati positivi; altri 37 tamponi al Ruggi di Salerno di cui 9 risultati positivi e all’ospedale Moscati di Avellino 29 tamponi di cui 12 risultati positivi. Anche per questi 50 si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Ieri mattina all’ospedale Cotugno erano stati esaminati 127 tamponi. Di questi 17 era risultati positivi. Finora le persone decedute in Campania sono 9, di cui 3 presso l’Asl Napoli 1; 1 all’Asl Napoli 2; 3 in Provincia di Caserta; 1 in Provincia di Avellino; 1 deceduto in provincia di Salerno. I guariti sono 28.