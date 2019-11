“Questo è il giorno dell’unità e dei valori condivisi, per commemorare chi ha donato la vita per il nostro Paese, ricordando che la Basilicata ha pagato il prezzo di sangue più alto, in termini percentuali, alle guerre”. Lo ha detto stamani a Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso della celebrazione della “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate” che si è tenuta nel Parco di Montereale.