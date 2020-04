25 aprile, l’ambasciata dell’Iraq illumina la sede con il tricolore

Un gesto per ricordare il valore del popolo italiano. Un grande gesto di amicizia. In occasione della festa della Liberazione del 25 aprile, l’ambasciata irachena in Italia illumina la sua sede a Roma con il tricolore in segno di solidarietà e “apprezzamento” al modo con il quale il popolo italiano sta affrontando la pandemia di coronavirus. “Come il sangue degli Italiani si è mescolato, in passato, al sangue iracheno nelle operazioni di contrasto al terrorismo e di sostegno alla stabilità, oggi i colori della bandiera italiana si mescolano a quelli della bandiera irachena sulla facciata della sede dell’Ambasciata a Roma, per trasmettere un messaggio iracheno nel giorno della Liberazione Italiana, che cade quest’anno in contemporanea con gli sforzi nazionali e internazionali per contrastare il terrorismo del Coronavirus: l’Iraq resta a fianco dell’Italia, ne condivide i dolori, ed è solidale con il suo popolo amico”, ha dichiarato ad askanews l’ambasciatrice irachena a Roma, Safia Taleb al Souhail. “Nell’ambito dell’Iniziativa Araba di Solidarietà con l’Italia nella lotta contro il Covid-19, lanciata dal Consiglio degli Ambasciatori Arabi all’inizio di aprile, e in solidarietà con le celebrazioni per la Festa della Liberazione italiana in data 25 aprile 2020, l’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq a Roma manterrà la propria sede illuminata con i colori della bandiera italiana durante tale periodo, ad esprimere i sentimenti di solidarietà con tale Paese amico e la profondità delle ottime relazioni che legano il popolo iracheno e quello italiano, ed in segno di apprezzamento allo spirito di pazienza e di determinazione espressa dal popolo italiano nell’affrontare tale pandemia”, recita il testo di una nota diffusa dall’ambasciata.