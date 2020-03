1194 casi positivi al Covid-19 in Campania. Aumentano i contagi nel Vallo di Diano.

E’ una settimana cruciale questa per la Campania. L’mergenza coronavirus si sta espandendo con l’aumento del numero dei contagi arrivati ad ieri sera a 1194 casi positivi al Covid-19 in Campania. I casi positivi registrati ieri sono sono 91; 47 della sessione mattutina dei tamponi e altri 44 delle sessioni del pomeriggio/sera. I tamponi eseguiti ieri complessivamente sono stati 532. Dall’inizio dell’epidemia sono 7.587. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto sapere che ieri pomeriggio all’ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 78 tamponi di cui 21 positivi; presso l’ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 99 tamponi di cui 9 positivi; presso l’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 87 tamponi di cui 7 risultati positivi; presso l’ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 24 tamponi di cui 6 risultati positivi; presso l’ospedale Sant’Anna di Caserta 16 tamponi di cui 1 positivo. Nel Vallo di Diano, zona del salernitano molto colpita dal Covid 19 ieri è risultata positiva anche una donna di Montesano sulla Marcellana. Si tratta del secondo caso positivo nel comune termale portando a 74 il numero dei contagi nel Diano-Tanagro. In serata altri 7 contagi accertati nella casa di riposo di Sala Consilina per un totale di 16 contagiati tra degenti e operatori. Ieri anche un quinto caso di contagio da Coronavirus ad Eboli, al Campolongo Hospital. Riguarda una badante ucraina che era stata ricoverata il 20 febbraio scorso per essere sottoposta ad un’operazione. E’ stata messa in quarantena dal 6 marzo. Il tampone ha dato esito positivo. Tre nuovi contagiati poi a Sant’Egidio del Monte Albino. Sono tre dei familiari del caso numero 6. In questo comune in totale i contagi sono 9.